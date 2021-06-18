Türkiye 39 milyon 694 bin 223 doz ile dünyada 9'uncu sırada yer aldı

Muhalefetin tüm algı operasyonlarına karşın Türkiye aşılamada dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi olmayı başardı. Dünya genelinde uygulanan COVID-19 aşı sayısı 2,5 milyar dozu geçti. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı. Bakan Koca, "40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil." dedi.