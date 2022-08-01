Haberler Haber Videoları Tüm gözler 4 Ağustos'ta! TSK'da YAŞ haftası! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

Tüm gözler 4 Ağustos'ta! TSK'da YAŞ haftası! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

Tüm gözler 4 Ağustos'ta! TSK'da YAŞ haftası! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak
01.08.2022 14:33

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Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, atama ve emekli işlemlerinin gerçekleşeceği Yüksek Askeri Şura, 4 Ağustos Perşembe günü Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kritik YAŞ'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin 1 yıl daha uzaması yönünde karar alınacağı belirtilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın durumları da ele alınacak.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, atama ve emekli işlemleri için geri sayım başladı. Kritik kararlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu hafta gerçekleşmesi planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin 1 yıl uzaması yönünde karar alınacağı belirtiliyor.

GÖZLER HAVA VE DENİZDE
Kuvvet komutasında bir değişiklik beklenmezken, görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da toplantıda ele alınacak. Komutanların emekli olması halinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na aday olarak Orgeneral Atilla Gülan gösteriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Orgeneral olarak Ercümet Tatlıoğlu bulunuyor.

BİRİNCİ ORDU KOMUTANI ÜST RÜTBEYE
Şura'da korgenerallerin orgeneralliğe terfisi de görüşülecek. Kara Kuvvetlerinden dört, Hava Kuvvetlerinden üç korgeneral dördüncü yıldız için terfi beklese de, bir ismin terfi alacağı belirtiliyor.

Kara Kuvvetlerinde Korgeneral Yavuz Türkgenci, Korgeneral Kemal Yeni, Korgeneral Sinan Yayla, Korgeneral İrfan Özsert dördüncü yıldız için bekleyen isimler arasında. Ancak teamüller gereği Birinci Ordu Komutanı Kemal Yeni'nin orgeneralliğe terfi etmesi bekleniyor. Korgeneral Yılmaz Yıldırım ve Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı Sezai Öztürk de korgeneralliğe terfi etmesi beklenen komutanlar arasında.

HAVA KUVVETLERİ
Hava Kuvvetlerinde ise, Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Korgeneral İsmail Güneykaya, Korgeneral, Korgeneral orgeneralliğe terfi etmesi bekleniyor.

OPERASYON YÖNETEN KOMUTANLAR
2016 ve 2017'de tuğgeneralliğe terfi eden isimlerden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonlarında görev alan komutanların da tümgenerallliğe terfisi planlanıyor. Deniz Kuvvetleri'nde de Mavi Vatan savunmasında görev alan ve rütbelerindeki görev sürelerini tamamlayan komutanlar üst rütbeye terfi edebilir.

KARDAK KAHRAMANI TERFİ LİSTESİNDE
Bu yıl terfi listesinde, FETÖ'nün kumpas davalarında 5 yıl hapis yatan Kardak kahramanı SAT komandosu tuğamiral Ercan Kireçtepe de bulunuyor. Kireçtepe, 30 Ocak 1996 gecesi Üsteğmen rütbesindeyken Ege'deki Kardak kayalıklarına dikilen Yunan bayrağını indirmiş ve adaya gideceği Zodiac botun yakıtı olmadığı için, o günün parası ile 16 milyon 730 bin lirayı cebinden ödeyerek, kendi kredi kartı ile benzin almıştı. 2018 yılında tuğamiral rütbesine yükselen Kireçtepe, halen SAT Komando Komutanı olarak görev yapıyor.

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