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Trump ABD'deki şiddet olaylarından ANTIFA'yı sorumlu tuttu: Terör örgütü ilan edeceğiz

Trump ABD'deki şiddet olaylarından ANTIFA'yı sorumlu tuttu: Terör örgütü ilan edeceğiz
31.05.2020 23:29

ABD'de siyahi genç George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD yangın yerine döndü. ABD Başkanı Donald Trump, Floyd’un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürenlerin ANTIFA grubundan olduklarını iddia etti. Trump ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.


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