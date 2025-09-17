PODCAST CANLI YAYIN

Trafik denetiminde dehşet: Sürücü polisin ayağının üzerinden geçti

Çorum’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, polis memurunun ayağının üzerinden geçerek kaçtı. Araç terk edilmiş halde bulunurken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorum'da trafik denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı. Olayda yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cemil Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ekipleri cadde üzerinde denetim yaptığı sırada 66 DE 055 plakalı panelvan aracı durdurmak istedi. Sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarpıp hızla uzaklaştı. Çarpma sonucu aracın lastiği polis memurunun ayağının üzerinden geçti. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan aracın lastikleri polis ekiplerince ateş edilerek patlatıldı. Kovalamaca sonucu araç, Bağcılar 96. Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç otoparka çekildi.

Polis, araçtaki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

