Topkapı Sarayı, 75 günün ardından ziyarete açıldı

01.06.2020 16:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta geçici olarak ziyarete kapatılan Topkapı Sarayı, 75 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı. Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı da yarın ziyarete açılacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzeler, "kontrollü sosyal hayat" çerçevesinde normalleşme sürecine girdi.

Pandemi nedeniyle kapalı olan Topkapı Sarayı, alınan tedbirlerle bugün ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Sık sık dezenfeksiyon işlemi yapılan müzede, ziyaretçiler arasındaki sosyal mesafeyi belirleyen sarı işaretler konuldu.

Bilet noktasından biletini alan ziyaretçiler, QR kod ile temassız bir şekilde içeriye girebiliyor. Dezenfektan istasyonunun bulunduğu noktada ellerini temizleyen ziyaretçilerin, ateşleri ölçülüyor, maskesi olmayanlara ise maske temin ediliyor. Gerekli tedbirler alındıktan sonra ziyaretçiler X-Ray'den geçerek müzeyi ziyaret edebiliyor.

Sesli rehber cihazı kullanmak isteyen ziyaretçilere de tek kullanımlık kilitli poşetler içerisinde cihaz veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, ilk noktadan itibaren güvenlik tedbirleri aldıklarını söyledi.

Çapoğlu, "Ziyaretçileri ve çalışan personellerimizi koruma adına 3 temel kural çok önemli. Bunlar, maske kullanılması, dezenfektan kullanılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi. Ziyaretçilerimiz güvenlik noktasında bilgilendiriliyor." dedi.

Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı da yarın ziyarete açılacak.