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Tokat kaza haberi son dakika! Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Tokat kaza haberi son dakika! Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
18.05.2022 10:41

OTOMATİK OYNAT

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Tokat'ta işçileri taşıyan panelvan tipi minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

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Tokat-Niksar kara yolu Gökdere kavşağında Ahmet Öztürk yönetimindeki 60 DG 245 plakalı otomobil ile inşaat işçilerini taşıyan Salih Saka idaresindeki 60 AAN 064 plakalı panelvan tipi minibüs çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, işçilerden Mesut Obje ve Serhat Altay olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Akif Sezgin, Süleyman Gün, Zeki Saka, Cihan Saka, Emrah Yalçınkaya, Metin Aslan, Selahattin Akgül, Mehmet Çakmak, Ali Kadir Taşkınbaş ve Cengiz Şimşek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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