RAMAZAN İMSAKİYE
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THY'den 23 Nisan'a özel reklam filmi videosunu izle

THY'den 23 Nisan'a özel reklam filmi videosunu izle
23.04.2021 16:38
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Türkiye'nin en büyük markalarından olan Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çekilen reklam filmini sosyal medya hesabından yayınladı.


Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çekilen reklam filmini sosyal medyadan yayınladı.

THY'nin resmi Twitter hesabından hazırlanan film paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbali göklerde, geleceği çocuklarda gördü. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

✈️🇹🇷
Gazi Mustafa Kemal Atatürk istikbali göklerde, geleceği çocuklarda gördü…

Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.#YerGök23Nisan #TürkHavaYolları pic.twitter.com/UWZo6cdfSS

— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 23, 2021

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