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Thodex soruşturmasında ilk haciz!

Thodex soruşturmasında ilk haciz!
17.05.2021 18:24
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Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten kişinin zararının giderilmesi için şirketin Kadıköy'de bulunan binasında haciz işlemi uygulandı. Öte yandan Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Thodex şirketinden alacağına karşılık bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğünce kabul görmesi üzerine, mağdur avukatı Sinan Keskin ve icra memurları, şirketin Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan binasına geldi.

Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği haciz işleminde içeride bulunan bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı.

Yaklaşık 2 saat değer tespiti yapılan eşyaların muhafaza altına alınması işleminin, daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

3 OTOMOBİLE HACİZ
Öte yandan, şirkete ait 3 otomobile de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

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