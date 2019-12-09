Haberler Video Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda korkutan yangın |Video

Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda korkutan yangın |Video

09.12.2019 15:31

Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda bulunan 112 Acil İstasyonunda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.


Sirkeci Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadaki görevliler hızla dışarı çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın dolayısıyla 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.

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