Taksim İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırının planlayıcısı Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden Hazni Gölge Türkiye'ye teslim edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayınında Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili yaşanan yeni gelişmeyi bildirmişti.

Saldırının planlayıcısı Bilal Hassan'ı Edirne'den alıp yurtdışına çıkaran ekipten Hazni Gölge'nin Bulgaristan'da olduğunun tespit edildiğini belirten Bakan Soylu, "Bu akşam saat 18.00 sularında Edirne'den bize teslim ettiler. Bulgar Bakan ile görüştüm başka bir adreste bulmuşlar. Minnettar olduğumuzu kendilerine ilettik." diye açıklamıştı.







TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen bombalı saldırı olayı şüphelisi Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'da olduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca 7 Ocak'ta, Bulgaristan İnterpol biriminden zanlının yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi. Bulgaristan İnterpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde Hazni Gölge isimli zanlının Bulgar polisi tarafından yakalanması sağlandı.









Zanlı, Bulgaristan'dan Edirne Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye teslim edildi. Şüpheli, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla zanlı, İstanbul Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

PKK'NIN HAİN PLANI DEŞİFRE OLMUŞTU!

Son dönemde yurt içerisinde ve sınır ötesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen kapsamlı ve etkili operasyonlar neticesinde iyice köşeye sıkışan terör örgütü yaşadığı daralmayı aşmak adına eylemlerini şehirlere taşımaya gayret ediyor. Bu süreçte PKK/KCK ve Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü Suriye'den devşirdiği ya da çeşitli vaat ve tehditlerle kandırdığı kişileri eylem yapmak üzere yurtiçine göndermeye çalışıyor.



SERBEST KALMA VAADİYLE EYLEM İSTİYORLAR

Güvenlik güçlerince eylemler ve eylem teşebbüsleri incelendiğinde seçilen şahısların aileleri üzerinden ve ailelerine zarar verme tehditleri ile ikna edildikleri ya da DEAŞ içerisinde bir dönem faaliyet gösteren ve halihazırda başta Hol Kampı olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir çok yerleşkede bulunan aile bireylerinin serbest bırakılması vaadiyle kandırıldıkları tespit edildi. Özellikle ülkemizin DEAŞ terör örgütünü desteklediği algısı yaratmak adına eski DEAŞ'lıların paravan olarak kullanıldığı gözlemleniyor. Bu tarz manüpülatif söylemlerle uluslararası koalisyonun da desteğini alan terör örgütü sadece son 3 yılda yaklaşık 2 milyar dolar hibe aldı.



81 EYLEM DE AYNI YÖNTEM KULLANDI

Bunun yanında maddi menfaat karşılığında eylemlere gönderilenler de göz önünde bulundurulduğunda son üç yıl içerisinde Suriye'den organize edilen 7 eylem ve 81 eylem girişiminin yaklaşık üçte birinin yukarıda sayılan profillerden oluştuğu tespit edildi.

PKK KIZ KARDEŞİNİ KAÇIRDI

Son dönemde Adana, Bursa, Antalya ve İstanbul illerinde yakalanan örgüt üyeleri veya yaşanan eylemlerin faillerinin benzer yöntemlerle ülkemize gönderildikleri güvenlik güçlerince tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırının faili Ahlam Albashır'ın kız kardeşinin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn Al Arap'da bulunduğu öğrenildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE İSTİHBARATÇISI KAÇIRDI

Ahlam Albashır isimli örgüt mensubunun kardeşinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün talimatı ile örgüt içerisinde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren Zehir kod adlı örgüt mensubunca zor kullanarak örgüt kontrolünde bulunan Haseke bölgesine getirildiği ve cezaevine konulduğu tespit edildi.

"AİLEMİZ DEAŞ MENSUBU" DEDİRTECEKLER

Ahlam Albashır isimli örgüt mensubunun kardeşine önümüzdeki günlerde İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı olayının faili, kardeşi Ahlam Albashır'in PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile herhangi bir bağı olmadığı, ailenin DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu yönünde örgüte ait haber ajanslarında ve ulusal basında açıklama yaptırılmasının planlandığına dair bilgiler elde edildi. Örgütün İstiklal Caddesi eyleminin DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği algısını yaratarak uluslararası kamuoyuna ülkemiz tarafından yürütülen 'Pençe-Kılıç' harekatı nedeniyle mağdur olduğu izlenimini vermeye çalışacağı değerlendirildi. Tüm bu gelişmelere rağmen yetkililer ülkemizin Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen operasyonu devam ettirme kararlılığında olduğunu ve yapılan hain saldırıları hesabının sorulacağını vurgulandı.