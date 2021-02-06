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Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi ifşa oldu sonra reklam yıldızı olduğu! Masterchef Somer Sivrioğlu gerçeği şoke etmişken...

Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi ifşa oldu sonra reklam yıldızı olduğu! Masterchef Somer Sivrioğlu gerçeği şoke etmişken...
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TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor 2021, kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Yarışmanın başından bu yana çok konuşulan isimlerden biri 26 yaşındaki Poyraz. Asıl adı Yiğit Alp Poyraz olan yarışmacı parkurlardaki başarısı, eğitimi ve yakışıklılığıyla çok konuşuluyor. Ünlüler takımından Çağrı Atakan'la sık sık 'abi' kavgası yapan Yiğit Alp Poyraz'ın Somer Sivrioğlu'nun restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ancak şoke eden gerçeklerin ardı arkası kesilmiyor. Bakın bu kez neler ortaya çıktı neler...


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