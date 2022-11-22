Suriye'deki terör hedeflerine yönelik "cezalandırma atışları" sürüyor

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Bakan Akar ile telefonda görüşerek vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi aldı. Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "cezalandırma atışları" sürüyor.