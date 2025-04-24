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Sultangazi’de silahlı kavga kamerada
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Sultangazi’de silahlı kavga kamerada

Giriş Tarihi: 24.04.2025 01:39:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 01:42:29

Esentepe Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, akşam saatlerinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, elindeki silahla diğer grup üyelerine ateş açmaya başladı.

Diğer grup üyelerinin karşılık verdiği kavga sırasında, taraflar birbirlerini kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında etrafa rastgele ateş açılması, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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