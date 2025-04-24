Sultangazi’de silahlı kavga kamerada

Giriş Tarihi: 24.04.2025 01:39:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 01:42:29

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, akşam saatlerinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, elindeki silahla diğer grup üyelerine ateş açmaya başladı.

Diğer grup üyelerinin karşılık verdiği kavga sırasında, taraflar birbirlerini kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında etrafa rastgele ateş açılması, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.