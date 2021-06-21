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Sulama havuzuna düşen 2,5 yaşındaki Mustafa Burak öldü

Sulama havuzuna düşen 2,5 yaşındaki Mustafa Burak öldü
21.06.2021 01:36
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. 2,5 yaşındaki Mustafa Burak Evren, Kozluca Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.


Murat Evren ve eşi Ümmü Evren, Kozluca Mahallesi'ndeki Bağarası mevkisinde bağda çalışırken, tek çocukları olan Mustafa Burak'ın havuza düştüğünü fark etti.

Baba Murat Evren, Mustafa Burak'ı havuzdan çıkararak Alaşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Buradan Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Burak Evren yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Mustafa Burak Evren'in cenazesi evlerinde helallik alınmasının ardından Kozca Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazında baba Murat Evren ayakta durmakta zorlanırken anne Ümmü Evren'in yorgun ve bitkin bir halde olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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