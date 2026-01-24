Şükrü Ersoy 5.1'lik Sındırgı depremini değerlendirdi

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıŞükrü Ersoy 5.1'lik Sındırgı depremini değerlendirdiŞükrü Ersoy 5.1'lik Sındırgı depremini değerlendirdiGiriş Tarihi: 24 Ocak 2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 06:34 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Şükrü Ersoy sarsıntıyı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.Bunlar da Var 01:17Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde otobüs otomobili biçti: 2 ölü 23.01.2026Cuma 02:03Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsün çarptığı araç gişede sıkıştı 23.01.2026Cuma 00:10Beykoz'da 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı 23.01.2026Cuma 01:55Suriye ordusu: Terör örgütü YPG/SDG sahte videolarla halkı korkutmaya çalışıyor | VİDEO 23.01.2026CumaCANLI YAYIN