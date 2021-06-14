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Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede?

Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede?
14.06.2021 01:02
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Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in nerede olduğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'in Türkiye saati ile 12.00'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığını belirten Kurtuluş Tayiz, bu olay sonrası Peker'den haber alınamadığını da sözlerine ekledi. Nazif Karaman ise bu konuda resmi kaynaklarla yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede? Sedat Peker yakalandı mı?


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