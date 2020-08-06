Sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte ‘sokağa çıkma yasağı’ genelgesiyle ilgili inceleme başlatıldı!

06.08.2020 09:23

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ‘7 ve 9 Ağustos tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak’ iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. Yayılan sahte genelge ile ilgili de inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan '7 ve 9 Ağustos tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı.

Yayılan sahte genelge ile ilgili de 'Belgede Sahtecilik ve Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçlamalarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

"SAHTE BELGELERE İTİBAR EDİLMEMESİ RİCA OLUNUR"

Konuya ilişkin açıklama yağan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."