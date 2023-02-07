Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depreme Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat, enkaz altında sosyal medya paylaşımını görenler tarafından kurtarıldı. Kubat; ''Depreme uykuda yakalandık. Telefonum yanıma düştü. sosyal medyada paylaşırsam, arkadaşlarım hepsi görürse hepsi gelebilir diye düşündüm. Öyle de oldu. Onlar balyozla vurdular. Ben dedim ki bu nokta. Balyozla vurdular. Ben dedim ki bu nokta. Dört beş vurmadan sonra buldular bizi." diye konuştu.