Haberler Haber Videoları Sonunda yaz geliyor! Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor! 25 Mayıs 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Sonunda yaz geliyor! Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor! 25 Mayıs 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Sonunda yaz geliyor! Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor! 25 Mayıs 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
25.05.2022 10:27

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Hava nasıl olacak? son günlerin en çok cevabı araştırılan sorularından biri oldu. Mayıs ayı biterken hala hava sıcaklıklarının düşük olması vatandaşların plan yapmadan önce Meteoroloji'yi takip etmesine neden oldu. Ancak güzel haber geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlerine göre, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 25 Mayıs 2022 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sabah saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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