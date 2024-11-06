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Sonunda bunu da yaptılar! Ankara’da giysi kumbarasını böyle soydular
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Sonunda bunu da yaptılar! Ankara’da giysi kumbarasını böyle soydular

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 20:25 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 20:25

Ankara’da Sincan Belediyesi tarafından kurulan kullanılmış giysi kumbarasının içerisindeki giysiler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sincan Belediyesi tarafından kullanılmayan pantolon, ayakkabı, kemer, çanta, nevresim, pelüş oyuncak ve benzeri ürünlerin biriktirildiği ve toplanan tekstil ürünlerinden kullanılabilir durumda olmayanların iplik firmalarında değerlendirilerek geri dönüşüm sürecine katkı sağlanıp hem çevreye hem de ekonomiye kazandırılan kullanılmış giysi kumbarası, gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Sincan OSB Mevlana Caddesi ile 65 Cadde kesişimin de bulunan giysi kumbarası kimliği belirsiz kişiler tarafından kilitleri kırıldı, içerisindeki kumaşlar yerlere saçıldı ve kapakları ezildi. Kumbaradan çıkarttıkları giysileri alan şahıslar kayıplara karıştı.

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