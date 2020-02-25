Son Dakika! Koronavirüs Türkiye'ye geldi mi? Sağlık Bakanı son durumu açıkladı 25.02.2020 18:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da 'koronavirüs' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca: "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. (İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı. İran'dan getirilen vatandaşlardan 140 kişi içinde ateşi olan yolcumuz yok.'' dedi.