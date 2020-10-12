Son dakika: Türkiye Çevre Ajansı kuruluyor: Bugün Meclis Başkanlığı'na sunduk

Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren yasa teklifimiz sunduk." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren yasa teklifimiz sunduk." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları;
Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz. Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek.
Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz.