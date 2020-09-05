Son dakika: TSK, tankları Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırdı

Son dakika haebri... Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinden iki ayrı tank konvoyu Edirne'ye hareket etti. Suriye sınırında bulunan tankların Yunanistan sınırına kaydırılması dikkat çekti.
Türk Silahlı Kuvvetli, Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.
Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı. Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.
Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.