Son dakika: Tahıl koridoru anlaşması uzayacak mı? Türkiye AB'ye girecek mi? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Tahıl koridoru anlaşmasının uzayıp uzamayacağı konusunda açıklama yapan Erdoğan "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." dedi. Öte yandan gündemde olan Türkiye'nin AB'ye girmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Avrupa Birliği kanadından beklentimizin yanıtını almak istiyoruz. Adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.