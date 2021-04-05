SON DAKİKA: Skandal bildiri sonrası harekete geçildi: Savcılıktan gözaltı kararı

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "montrö" bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.





10 AMİRELE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu "montrö" bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.







EVLERİNDE ARAMA YAPILIYOR

Bunun üzerine 10 emekli amiralin evlerinde arama başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'amiraller bildirisi'yle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir.