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Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberi... SBK Holding A.Ş. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Korkmaz, 5 Aralık'ta eşiyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkıyor. Görüntülerde Korkmaz, eşiyle güvenlik noktasından geçiyor. Korkmaz daha sonra eşiyle birlikte havalimanının içerisine doğru yöneliyor.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştı. 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi. Sezgin Baran Korkmaz'ın karısı ile 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına gittiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Korkmaz, eşiyle güvenlik noktasından geçiyor. Korkmaz daha sonra eşiyle birlikte havalimanının içerisine doğru yöneliyor.

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