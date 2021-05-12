RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka ve ölü sayısı…

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka ve ölü sayısı…
12.05.2021 20:27
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Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

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