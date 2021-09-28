Haberler Haber Videoları Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz
28.09.2021 13:31
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Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil bütün alternatiflerin denenmesi, her haliyle okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz." dedi. Öte yandan Koca, "Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı." bilgisini verdi. Haberin detayları...


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