Son dakika: Rize’de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı

29.08.2020 12:53

Son dakika haberi... Rize'de geçen ay 2 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan sel ve heyelan felaketinin ardından, Çayeli ilçesindeki dere yataklarında bulunan 4 iş yerinin yıkımı tamamlandı. Sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskipazar Mahallesi'nde dere yatağındaki yapıların kaldırılması talimatını vermişti.