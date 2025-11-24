PODCAST CANLI YAYIN
Mersin’de tüyler ürperten cinayet!

Mersin’in Tarsus ilçesinde 35 yaşlarında bir erkeğin bıçaklanarak öldürüldükten sonra tuzlanıp halıya sarılıp çekyatın içine konduğu, ardından moloz alanına atıldığı ortaya çıktı.

Çekyattan Dehşet Çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olay adeta kan dondurdu. Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde molozların döküldüğü alanda bırakılan bir çekyatı almak isteyen kişi, kontrol sırasında halıya sarılı bir cesetle karşılaşınca durumu hemen polise bildirdi.

Tuzlanıp Halıya Sarılmış
Olay yerine gelen polis ekipleri, çekyatın içine yerleştirilen cesedin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Şahsın öldürüldükten sonra tuzlandığı, halıya sarıldığı ve iple bağlanarak çekyattan çıkarılamayacak şekilde gizlendiği tespit edildi. Cesedin bugün moloz alanına bırakıldığı değerlendiriliyor.

Kimlik Araştırması Sürüyor
Yaklaşık 35 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Yapılan incelemede, cesedin sağ kolunun dirsekten itibaren olmadığı ve şahsın engelli olduğu öğrenildi. Kimlik tespiti ve cinayetin detaylarına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

