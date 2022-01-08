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Son dakika: Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı araç böyle takla attı

Son dakika: Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı araç böyle takla attı
08.01.2022 11:51

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika... Pendik'te, arkadan gelen İETT otobüsünün çarpmasıyla otomobilin takla attığı ve içindeki iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Videoları

Kaza, 12 Aralık 2021'de saat 10.00 sıralarında, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İngiltere'de yaşayan gurbetçi çift, Kurtköy'den kiraladıkları 34 DLC 740 plakalı otomobili teslim etmek için yola çıktı. Sürücü, sağa sinyal verdikten sonra otomobili caddede sağa yanaştırmaya çalıştı. Arkadan gelen 34 JB 5269 plakalı İETT otobüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki çift, yakındaki benzin istasyonu çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından çiftin kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansımıştı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, arkadan gelen İETT otobüsünün sağa yanaştırılmaya çalışılan otomobile çarptığı, otomobilin savrularak takla attığı görülüyor.

SON DAKİKA