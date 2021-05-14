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SON DAKİKA: Pençe-Şimşek Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı, bir askerimiz şehit oldu

SON DAKİKA: Pençe-Şimşek Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı, bir askerimiz şehit oldu
14.05.2021 23:14
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrasında bir askerimizin şehit olduğu açıklandı. Öte yandan kahraman Mehmetçik'i şehit eden iki alçak terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrasında bir askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada "Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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