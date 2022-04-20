RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları SON DAKİKA! Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yeni görüntüler! 200 ve 300 metrelik mağaralar basıldı! Silah ve mühimmatlar...

SON DAKİKA! Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yeni görüntüler! 200 ve 300 metrelik mağaralar basıldı! Silah ve mühimmatlar...

SON DAKİKA! Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yeni görüntüler! 200 ve 300 metrelik mağaralar basıldı! Silah ve mühimmatlar...
20.04.2022 12:14

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MSB'nin yapmış olduğu açıklama ile gündeme gelen Pençe-Kilit operasyonu, Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarıyla 18 nisan gecesi Irak’ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla başlatılmıştı. Bölgeden yeni görüntüler geldi.

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TSK'nın seçkin birliklerinin katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap'a indirilen bordo bereliler, stratejik tepeleri kontrol altına alarak ilerleyişini sürdürüyor.

PKK elebaşlarının da arasında bulunduğu teröristler çembere alındı. Milli Savunma Bakanlığı anbean gelişmeleri paylaşırken öldürülen terörist sayısı da her geçen saat artıyor.

Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler geldi.

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