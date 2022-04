SON DAKİKA! Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yeni görüntüler! 200 ve 300 metrelik mağaralar basıldı! Silah ve mühimmatlar...

TSK'nın seçkin birliklerinin katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap'a indirilen bordo bereliler, stratejik tepeleri kontrol altına alarak ilerleyişini sürdürüyor.

PKK elebaşlarının da arasında bulunduğu teröristler çembere alındı. Milli Savunma Bakanlığı anbean gelişmeleri paylaşırken öldürülen terörist sayısı da her geçen saat artıyor.

Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler geldi.