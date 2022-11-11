SON DAKİKA! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü üyeleri tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.



*Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç (Sağda)