SON DAKİKA: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı

10.08.2020 15:25

Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, görevden uzaklaştırıldı. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr.Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Prof. Dr. Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu raporunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Üniversitedeki "Öğretim görevlisi" ilanında "Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı Mezunu olmak, Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası en az 10 yıl deneyim, yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak ve ikinci dil bilmek" şartları arandı.

Rektör Hüseyin Bağ'ın eşi Derya Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi üzerinde yayınlanan özgeçmişine göre, Bağ, Arapça öğretmenliği mezunu. Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları konusunda yüksek lisans yaptı ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifikasına da sahip bulunuyor.

Pamukkale Üniversitesi'nin resmi web sitesinde önceki gün yayınlanan 'Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları'na göre de 10 Ağustos'ta yapılacak sınava katılacak isim "D B" şeklinde duyuruldu.