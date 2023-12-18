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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 13:45 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 13:56

Son Dakika Ölüm Haberleri: Diyarbakır'da Trafik Kazası Faciası! Ergani'de Otomobil Çöp Kamyonuna Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Hacı Şeker kontrolündeki 21 DZ 506 plakalı Tofaş marka otomobil, Ergani'den Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeki plakası öğrenilemeyen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Feci trafik kazası sonucu otomobilde bulunan Mehmet Avşar ve Murselin Avşar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralı Hacı Şeker ile Mehmet Şeker’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İşte detaylar.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki Mehmet Avşar ile Murselin Avşar hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergani ilçesi Kırsal Aşağı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Şeker, idaresindeki 21 DZ 506 plakalı otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Mehmet Şeker, Mehmet Avşar ile Murselin Avşar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Avşar ile Murselin Avşar, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Sürücü Hacı Şeker ile Mehmet Şeker'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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