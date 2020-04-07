Son dakika: MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

Son dakika haberi! MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, Twitter hesabından Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, Twitter hesabından Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.
COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum.Dualarınızı esirgemeyin.Allaha emanet olun— Feti Yıldız (@YildizFeti) April 6, 2020
Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
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