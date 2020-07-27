SON DAKİKA: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 yaralı

27.07.2020 09:28

Son dakika haberine göre, Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde devrildi. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada kazada 5 askerin şehit olduğu, 10 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 30'un üzerinde yaralı olduğu bildirildi.







ASKERLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN FRENİ BOŞALDI

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı.





Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 30'dan fazla asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.







5 ASKER ŞEHİT OLDU

Mersin Valiliği, kazayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup, ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.