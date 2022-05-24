Haberler Haber Videoları SON DAKİKA! Kocaeli'de DEAŞ bombacısı yakalandı! Örgüte büyük darbe

SON DAKİKA! Kocaeli'de DEAŞ bombacısı yakalandı! Örgüte büyük darbe

SON DAKİKA! Kocaeli'de DEAŞ bombacısı yakalandı! Örgüte büyük darbe
24.05.2022 10:22

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Son dakika haberine göre Kocaeli merkezli düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün bombacısının da olduğu öğrenildi.

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Kocaeli merkezli operasyonda 8 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Aralarında örgütün bombacısı da bulunuyor.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı çok önemli bir operasyona imza attı. DEAŞ'ın bombacısı yapılan bu operasyonda yakalandı. Bu harekatta yakalananların sayısı 8 ve içlerinde bombacı da var. Bu şahıslar işlemlerin ardındaN adliyeye sevk edilecek.

Kocaeli'de güvenlik güçlerinin Gaziantep ve Şanlıurfa'yı kapsayan operasyonda DEAŞ'a mühimmat yapılan zanlı da var. Yakalanan isimler arasında bölgede eylemlere karışmış olanlar da var.

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