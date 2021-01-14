SON DAKİKA: Kadın elbisesi giyerek kaçmaya çalışırken yakalandı: 16 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunuyordu

Son dakika haberine göre, İstanbul Çekmeköy'de hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunan şüpheli F.D., kadın elbisesi girerek polisten kaçmak istedi. Yakalanan F.D. polis merkezine götürülürken kameralara yansıdı.

Çekmeköy'de hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunan şüpheli F.D., kadın elbisesi girerek polisten kaçmak istedi. Yakalanan F.D. polis merkezine götürülürken kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde "Hırsızlık" ve "Taksirle ölüme neden olma" suçlarından aranan ve "Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" suçunun firarisi olan şüpheli F.D.'yi (39) yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese gitti.

Şüpheli F.D.'nin kaçma ihtimaline karşı polis geniş güvenlik önlemi alarak, evin etrafını kuşattı. Polis, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli F.D.'nin teslim olması için bir süre anons yaptı.

Anonsların ardından başörtülü, kadın elbisesi giyinmiş, maskeli bir kişi dışarı çıktı. Polis ekipleri, binadan çıkan kişinin maskesini indirmesini istedi.

Maskeyi indiren kişinin, şüpheli F.D. olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi