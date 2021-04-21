RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı

SON DAKİKA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı
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Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ikiye bölünerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

BAKAN ATAMALI YAPILDI

Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olurken, Derya Yanık ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.

BAKANLIK SAYI 17 OLDU

Yeni kararla birlikte bakanlık sayısı 17'ye yükseldi.

İKİ BAKANLIK 2018'DE TEK BAKANLIK HALİNE GETİRİLMİŞTİ

Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, 'Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı' adı altında bir araya getirilmişti.

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