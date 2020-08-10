Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

10.08.2020 18:24

Son dakika haberi! MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xdoWZ17YHI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.



Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/UMPDdmcfZt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.