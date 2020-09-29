Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil

29.09.2020 18:05

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk F-16'larının Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında Ermenistan iddiasını yalanlayarak "Türk F-16'sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı. Ermenistan "Türk F-16, uçağımızı düşürdü, pilot öldü" kara propagandasını yapmıştı.

AZERBAYCAN'DAN DA YALANLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türk F-16'sının Ermenistan'ın SU-25 uçağını vurduğuna dair açıklamayı yalanladı.