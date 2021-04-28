SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün İstanbul’da katliam önlendi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kg patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kg patlayıcıyı tespit ettiler.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25'inci buluşma gerçekleşecek. Fatma Yetkin evladıyla buluşacak.

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kg patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kg patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı.