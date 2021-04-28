RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün İstanbul’da katliam önlendi

SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün İstanbul’da katliam önlendi
28.04.2021 21:50
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kg patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kg patlayıcıyı tespit ettiler.


Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Anneleri'nde yarın 25'inci buluşma gerçekleşecek. evladıyla buluşacak.

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kg patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kg patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı.

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