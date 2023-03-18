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Kahramanmaraş GÖKSUN'da 4,6 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş GÖKSUN'da 4,6 büyüklüğünde deprem!
18.03.2023 08:39 - Son Güncelleme: 18.03.2023 09:11

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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.14'te 7 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Son dakika haberi... 11 ilde yıkıma yol açan çifte depremin ardından deprem bölgesi sallanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.14'te 7 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Osmaniye ve Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi. ''Android Earthquake Alerts System'' isimli sistem ve ''deprem ağı'' uygulaması de depremin büyüklüğünü 4,8 merkez üssünü de Afşin olarak bildirdi.

SON DEPREMLER
2023.03.18 08:23:54 38.0507 36.4088 5.4 -.- 2.2 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.18 08:22:25 38.0418 36.5148 6.2 -.- 1.6 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.18 08:21:19 40.6580 30.4793 10.9 -.- 1.7 -.- KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA)
2023.03.18 08:20:50 38.1048 36.9832 5.2 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.18 08:17:45 38.0185 36.4552 7.8 -.- 3.4 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.18 08:14:28 38.0098 36.4498 5.0 -.- 4.6 4.5 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.18 08:05:26 38.3002 37.6843 3.2 -.- 2.4 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2023.03.18 08:02:48 37.8105 36.6075 5.1 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.03.18 07:58:03 38.1193 38.4943 8.4 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.03.18 07:52:22 37.5893 37.3460 7.9 -.- 2.3 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.18 07:45:09 38.0487 36.4973 5.3 -.- 1.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.18 07:37:34 36.1612 35.8183 10.6 -.- 1.9 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
2023.03.18 07:32:38 39.4430 34.0620 5.4 -.- 1.1 -.- ALISAR-AKPINAR (KIRSEHIR)
2023.03.18 07:30:06 37.9523 36.3257 6.8 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.03.18 07:24:17 38.7017 37.6380 5.2 -.- 1.7 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA)
2023.03.18 07:16:00 38.1112 38.5185 5.3 -.- 1.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.03.18 07:06:57 37.4532 37.0227 4.2 -.- 2.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.18 07:05:53 37.2340 36.6883 7.0 -.- 1.9 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.03.18 07:02:36 37.9362 37.7478 5.0 -.- 2.9 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)

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