SON DAKİKA: Gri pasaport kimlere verilir? İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere yönelik gri pasaport soruşturması büyüyor

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelerce kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İyi Parti, HDP belediyelerine uzandı. Bu gelişme sonrası herkesin merak ettiği konulardan biri de gri pasaport kimlere verilir?

Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen ve çok ses getiren bir gelişme var. İlçe belediyelerinin verdikleri gri pasaportu alanlar Avrupa başta olmak üzere yurt dışına kaçıyor.

İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada ise gri pasaport verilen 6 belediyenin daha soruşturma kapsamına dahil edildiğini belirtti.

İçiçleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.





SORUŞTURMAYA GİREN BELEDİYELER

Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince "dans (folklor) gösterisi", "kültür turu", "gençlik programları" adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.

UYGULAMA DURDURULMUŞTU

Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu.

GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Hizmet pasaportu ya da gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilebilir.

SÖZ KONUSU BELEDİYELER HANGİ PARTİDEN?

Balıkesir Gömeç-CHP

Adıyaman Gölbaşı-CHP

Burdur Yeşilova-CHP

Yozgat Yerköy-İYİ Parti

Şanlıurfa Suruç-HDP (Kayyum atandı)

Ordu Korgan-AK Parti