Son dakika: Firari Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza kesildi

16.05.2020 14:11

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın kaçak olduğu ortaya çıkan villasıyla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, işgal edilen 188 metrekarelik Hazine arazisinin 15 gün içinde tahliye edilmesi için ihbarname gönderdi. Ayrıca 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildi.