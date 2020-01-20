Son dakika: FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı İzmir'de böyle yakalanıp gözaltına alındı 20.01.2020 17:21

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı. FETÖ üyesi Bekmezci'nin örgüt lideri Gülen'den hemen sonra gelen isimlerden biri olduğu belirtildi. İşte FETÖ militanlarının yakalanıp gözaltına alınma anları...

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Ege Bölgesi ve İzmir ilindeki ana finansörleri ve tepe yöneticileri ile önde gelen iş adamı mensupları ve sözde imam - abilerini konu alan 2016/29862 sayılı ana soruşturma dosyası kapsamında;





05/10/2016 tarihinden bu yana yakalama emri ile aranmakta olan, örgüt yapılanmasında il - bölge - ülke imamlarının dahi üstünde manevi bir konumda bulunup "Kadim Abi - İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan, örgüt lideri Fetullah GÜLEN'in en yakınlarından olup onunla birebir görüşebilen, Fetullah GÜLEN tarafından "Bekmezciyi üzen beni üzmüş kadar olur" şeklinde sözlerle anılan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında söz ve talimatlarına itiraz edilemeyen, örgüt içerisindeki en tanınır, bilinir, önem verilen, saygı duyulan kişilerden olan Yusuf BEKMEZCİ, İzmir TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, beraberinde yine hakkındaki 17/03/2018 tarihli yakalama emrine istinaden aranmakta olan ve örgüt içerisinde bir dönem sözde Karşıyaka eyalet imamlığı yapan Akif SARI adlı şahıs ile birlikte 19/01/2020 günü saklanmakta oldukları bir evde 41.466 Amerikan Doları ve 66.625 TL para ile yakalanmıştır.

Teröristbaşı Gülen'in 40 yıllık militanı Yusuf Bekmezci'nin FETÖ'nün Irmak TV kanalında söyledikleri gündeme gelmişti. FETÖ'nün kanalı Irmak TV'ye konuşan Yusuf Bekmezci, teröristbaşı Fetullah Gülen'i görünce üzerine nasıl atladığını ve Gülen'le neler yaşadıklarını anlatmıştı.

FETÖ militanı Bekmezci videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, aramızda da kimse kalmadı. Böyle kaldırınca kafamı, içimden böyle bir hi kabardı. Hocaefendinin üstüne bir atladım. Hocaefendi beni bir itti. Eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir ceryana kapılmışım gibi bir titredim. Böyle ceryan çarptı. O heyecanla atladım hocaefendinin üzerine pazularından tuttum. Çektim kendime böyle boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Bir daha atıldım üstüne. Hocaefendi kucağımdan kurtulmak için uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline, çektim kendime adeta kaburgalarının çıtırdadığını hissettim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım."