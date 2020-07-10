Son dakika: Dünyanın gözü Ankara'da: Ayasofya için tarihi gün!

10.07.2020 09:50

Son dakika haberi! Danıştay'ın Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili davada bugün kararını açıklaması bekleniyor. Karar olumlu olursa Vakıflar Genel Müdürlüğü devreye girecek, karar olumsuz olursa bu kez de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gündeme gelecek. Her iki formülde de Ayasofya ibadete açılabiliyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş kararın saat 16.30'da açıklanmasının beklendiğini bildirdi.