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SON DAKİKA: Diyanet’ten hac açıklaması! Hacca gitmekten vazgeçenlere paraları…

SON DAKİKA: Diyanet’ten hac açıklaması! Hacca gitmekten vazgeçenlere paraları…
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verdi.


Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, Suudi Arabistan hükümetinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla ifa edileceği ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği şeklindeki kararı üzerine ülkemizden hac ibadetini yapmak için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarımızla ilgili hususlar görüşüp değerlendirildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler neticesinde:

- 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000'er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022 yılına devredilmesine,

- 2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesine karar verildi.

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